العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًّا جديدًا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية 303 أعضاء في النيابة العامة على مختلف المراتب.
وثمن النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي، وأكد أنه يأتي في إطار دعم الملك سلمان لجهاز النيابة "بما يرسخ مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة
ورفع النائب العام "خالص شكره وبالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين، على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة المستمرة على جميع الأصعدة"، سائلا "المولى جل وعلا أن يحفظ خادم
وأصدر الملك في نهاية ديسمبر الماضي قرارا ملكيا بترقية 255عضوا في النيابة العامة بمختلف المراتب.
وكان الملك سلمان قد أصدر، في 19 نوفمبر، الماضي أمرا ملكيا بتعيين 35 قاضيا في ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
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