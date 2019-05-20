اليمن ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة طارئة في مكة المكرمة

رحبت الجمهورية اليمنية بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 الموافق 30 مايو 2019، للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي في ظل التهديدات الإيرانية وأذرعها المتمثلة في قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالهجوم على محطتي ضخ نفط في المملكة، والأعمال التخريبية التي تعرضت لها سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية اليمنية دعم اليمن وتضامنه التام والدائم للخطوات التي تتخذها المملكة كافة، والجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية المشتركة.