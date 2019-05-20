الطلاب الجزائريون يتظاهرون في «الأحد الاستثنائي»

محمد إبراهيم (الجزائر)

واصل طلبة الجامعات الجزائريون احتجاجاتهم أمس في عدة ولايات للمطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة في يوليو المقبل، وتنحية رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم.

واعتاد الطلبة الجامعيون التظاهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، إلا أنهم تظاهروا أمس استثنائياً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطالب الموافق 19 مايو من كل عام.

وبالإضافة إلى المظاهرات الأسبوعية يضرب الطلبة عن الدراسة منذ فبراير الماضي، الأمر الذي يهدد بكون السنة الدراسية الحالية «سنة بيضاء» من دون امتحانات.

وفي الجزائر العاصمة، خرج آلاف الطلبة في مسيرات منظمة بداية من الجامعة المركزية وصولاً إلى محكمة «سيدي امحمد» التي تحقق في وقائع فساد رموز نظام بوتفليقة، وتمكنوا من اجتياز الحواجز الأمنية وصلوا إلى مبنى البرلمان.

وفي ولاية تيارت (وسط) توصلت إدارة جامعة «ابن خلدون» بالولاية إلى اتفاق مع ممثلي الطلبة حول عودتهم إلى مقاعد الدراسة بداية من أمس بعد إضراب دام قرابة 3 أشهر.

وقالت إدارة الجامعة إنه «بناء على اجتماع بادرت إليه إدارة الجامعة وجمع مدير الجامعة ونوابه بممثلين عن الطلبة تم التوصل إلى اتفاق بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة من أجل تفادي عواقب الإضراب الذي دام لمدة تقارب 3 أشهر». وأشارت إدارة الجامعة إلى أن الطلبة الذين درسوا من دون انقطاع يمكنهم إجراء الامتحانات في موعدها مباشرة بعد عيد الفطر بينما سيتم إعداد برنامج لطلبة التخصصات التي شهدت تذبذباً في الدراسة من أجل إتمام الدراسة وإجراء الامتحانات نهاية شهر يوليو المقبل، بينما الطلبة الذين لم يلتحقوا بالدراسة نهائياً خلال الفصل الدراسي الثاني سيتم إعداد برنامج لهم من أجل إتمام الدراسة وإجراء الامتحانات شهر سبتمبر المقبل.

وعلى الصعيد السياسي، انقسمت الأحزاب السياسية الجزائرية حول الموقف من تأييد أو رفض المبادرة التي طرحها كل من أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق وعلي يحيى عبد النور وزير الأشغال العمومية والزراعة الأسبق والجنرال رشيد بن يلس الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع الجزائرية للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية.

وأعرب سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، عن دعمه لمبادرة الثلاثي الإبراهيمي، وعبد النور وبن يلس، قائلاً «إن الإصرار على الذهاب إلى انتخابات الرابع من يوليو المقبل يعني تحضير أكبر تظاهرة في تاريخ الجزائر، وإلغاء الشارع لرئيس يراد فرضه على الشعب لتجديد النظام».

وفي المقابل، رفض عبدالقادر بن قرينة، رئيس حزب «حركة البناء»، المبادرة قائلاً «الرجل (في إشارة للإبراهيمي) يعطي صكاً على بياض لـ37 سنة من الحكم ويعتقد الفساد فقط في 20 سنة الأخيرة وهذا إجحاف ومجانبة للحقيقة». وأضاف «يشيد بالحراك ولا أدري أين وجد في الحراك من يطالب بمرحلة انتقالية؟ ويقول على الجيش أن يحاور ممثلي الحراك مع الأحزاب المساندة للحراك وغيرهما، هل يتكرم ويعطينا من هم ممثلو الملايين من الحراكيين في كل بلديات الوطن وكيف نستخرجهم؟». وهاجم بن قرينة، الإبراهيمي قائلاً: «الرجل ما زال مرتهناً بعلاقاته الماضية في الأسماء فليس لديه أي انفتاح على غيرهم وكأن الجزائر عقيمة ولم تلد غيرهم».

من جانبه، قال علي داسه، المحلل السياسي الجزائري، لـ«الاتحاد» إنه «قبل أن نناقش بنود المبادرة وما تحتويه علينا مناقشة هوية من قدموها». واعتبر داسه أن المبادرة لم تقدم جديداً، فالحوار هو مطلب كل الأطراف سواء الرئاسة أو قيادة الجيش أو الأحزاب السياسية أو الحراك، ولكن كل طرف له شروطه من أجل الجلوس لمائدة الحوار.

من جانبه، نفى رئيس الحكومة الجزائري الأسبق أحمد بن بيتور، تلقيه أي اتصال، من أجل رئاسة الحكومة خلفاً لنور الدين بدوي، الذي يطالب الحراك الشعبي بإقالته.

وأكد بن بيتور عدم رغبته في تولي المنصب في ظل هذه الظروف، التي يطالب فيها الشعب بالتأسيس لنظام ديمقراطي شفاف ونزيه، موجهاً التحية «لكافة المواطنين الأحرار الذين يرفعون صوتهم ضد الفساد». وفي الوقت نفسه، عقدت منظمات المجتمع المدني الجزائرية لقاء تشاورياً، جمع ممثلي النقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية والمهنية، للإسهام في إيجاد حل للأزمة السياسية للبلاد.

وتم الاتفاق على الانخراط الكلي في الحراك الشعبي السلمي، مع السعي المتواصل لتقويته، وضمان استمراريته وحماية سلميته، كما تم التوافق على حتمية الانتقال الديمقراطي السلمي، لجزائر حرة ديمقراطية اجتماعية بمؤسسات شرعية.

وعبر المجتمعون عن رفضهم المطلق لقرار إجراء وتنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل، كما تم التأكيد على مسؤولية مؤسسة الجيش، في الحفاظ على استقرار الوطن وحمايته، والسهر على أمن وحماية شعبه.