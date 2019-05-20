العراق: أسلحة أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بوصول معدات عسكرية أميركية جديدة إلى قاعدة «عين الأسد» الجوية غربي المحافظة، فيما قتلت القوات الأمنية عدداً من الإرهابيين ودمرت معسكراً كبيراً لهم في محافظة الأنبار.

وقال مصدر أمني في الأنبار، إن «أسلحة ومعدات حربية أمريكية وصلت إلى قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، قادمة من الأراضي الأردنية من دون معرفة الأسباب ونوعية الأسلحة والمعدات التي وصفت بالمتطورة». وأضاف المصدر، أن «وصول الأسلحة تزامن مع اتخاذ القوات الأميركية إجراءات أمنية غير مسبوقة على كافة مواقعها العسكرية في الأنبار»، مبيناً أن القوات الأميركية تعتمد على الشركات الأمنية في نقل معداتها الحربية إلى مناطق تواجدها فيما يتم نقل جنودها عبر الطيران الحربي لتأمين وصولهم.

وأوضح، أن «قاعدة عين الأسد الجوية شهدت تحليق طيران كثيف، فيما استطلعت قوات برية الأماكن القريبة من مبنى القاعدة الجوية كإجراء احترازي».

أمنياً، قتلت القوات الأمنية العراقية عدداً من الإرهابيين ودمرت معسكراً كبيراً لهم في محافظة الأنبار. وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن «قوات قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة استمرت بعمليات البحث والتفتيش واصطياد الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، حيث نفذت القوات عملية نوعية بالتعاون مع طيران الجيش والقوة الجوية، وتوغلت مسافة 130 كم جنوب غرب قاعدة عين الأسد، للبحث عن معسكر كبير كان يستخدمه تنظيم داعش في التدريب وإيواء عناصره». وأضاف أنه «تم العثور على المعسكر وتدميره بالكامل، بالإضافة إلى تدمير عدة مضافات والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخلها، بعدها تمت ملاحقة وقتل عدد من العناصر الإرهابية الذين فروا من الموقع».

وفي السياق، أفاد مصدر أمني عراقي أمس، بتفكيك برميل مفخخ بالقرب من أكاديمية الشرطة في محافظة نينوى. ونقلت قناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية أمس، عن المصدر قوله إن «قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك برميل مفخخ يحتوي على مادة نترات الأمونيا بالقرب من أكاديمية شرطة نينوى بمنطقة الشلالات». وأضاف المصدر أن «المعالجة تمت وفق الإجراءات القياسية من قبل خبراء المتفجرات من دون أي إصابات بشرية تذكر».

صاروخ «كاتيوشا» يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

استهدفت قذيفة من طراز «كاتيوشا»، أمس، المنطقة الخضراء التي تضم سفارات ومباني حكومية في العاصمة العراقية بغداد، من دون أن تسفر عن وقوع إصابات. وقالت خلية الإعلام الأمني، إن صاروخ كاتيوشيا سقط وسط المنطقة الخضراء من دون وقوع خسائر، ومن دون مزيد من التفاصيل. وقال مصدر أمني عراقي، إن قذيفة من طراز «كاتيوشا» استهدفت المنطقة الخضراء، فيما سُمعت صافرات إنذار في محيط السفارة الأميركية في بغداد، والتي تقع داخل المنطقة.

وبدأت القوات الأمنية العراقية عمليات تمشيط في المنطة الخضراء ومحيطها، بحسب ما ذكرت مصادر عراقية، يأتي هذا في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة، التي أجلت مؤخراً موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء.