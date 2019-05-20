الاحتلال يقتحم الأقصى ويخرج المعتكفين بالقوة

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرئيل أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة مجموعة من المستوطنين أدت طقوسًا تلمودية علنية، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. واقتحم أرئيل ساحات المسجد الأقصى، برفقة 47 مستوطنًا وعنصرين من مخابرات الاحتلال من باب المغاربة.

وحسب شهود العيان، فإن المستوطنين قدموا خلال اقتحامهم للأقصى شروحات استفزازية عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في أماكن مختلفة بالساحات بحماية شرطة الاحتلال.

وتزامن اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى مع تواجد المصلين في حلقات العلم وتوافدهم لتأدية صلاة ظهر اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

في السياق، قامت شرطة الاحتلال بخلع أشتال زيتون زرعت مؤخرًا في محيط باب الرحمة بساحات المسجد الأقصى.

يأتي ذلك بعد أن اقتحمت تلك القوات منتصف الليلة قبل الماضية، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وأخرجت المُصلين المعتكفين فيه بالقوة، فاضطر المعتكفون للتوجه لمسجد «المئذنة الحمراء» بالبلدة القديمة للمبيت.

يُشار إلى أن الاحتلال أخلى المعتكفين عدة مرات من المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان، كما تصدى المصلون لعناصر من شرطة الاحتلال أثناء محاولتهم اقتحام مصلى «الأقصى القديم» في المسجد الأقصى بأحذيتهم.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال العديد من الشبان، فيما تم استدعاء بعضهم للتحقيق عقب اقتحام منازلهم.

وفي سياق آخر، هدد عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن «رامون» الصحراوي، بإحراق أقسامهم، رداً على قرار الاحتلال بنقلهم من الأقسام التي يقيمون فيها. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن «أسرى في سجن رامون الصحراوي، رفضوا الانتقال إلى قسم نصبت فيه أجهزة للتشويش على تغطية الهواتف الخليويّة». وأضافت، أن «الأسرى أبلغوا مصلحة السجون الإسرائيلية أنهم لن ينتقلوا إلى القسم رقم 1 في السجن، وهددوا بإحراق زنازينهم إذا نقلوا إلى هناك بالقوة». وتشير تقارير فلسطينية، إلى أن الأسرى الفلسطينيين أحرقوا 10 زنازين منذ مارس الماضي، احتجاجاً على ممارسات الاحتلال.

وأنهى الأسرى الفلسطينيون، الشهر الماضي، إضراباً جماعياً مفتوحاً عن الطعام، طالبوا خلاله بوقف تركيب أجهزة التشويش على الاتصالات والتي تسبب آثاراً صحية مضرة بهم.