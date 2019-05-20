اليمن يرحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة عربية طارئة

رحبت الجمهورية اليمنية بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019، للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي في ظل التهديدات الإيرانية وأذرعها المتمثلة في قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالهجوم على محطتي ضخ نفط في المملكة، والأعمال التخريبية التي تعرضت لها سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وزارة الخارجية اليمنية تأكيدها دعم اليمن وتضامنه التام والدائم للخطوات التي تتخذها المملكة كافة، والجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية المشتركة.