كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأردني يعلن دعم بلاده للإمارات للتصدي لأي تهديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب دولة الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها.

جاء ذلك بحسب بيان للخارجية، مساء اليوم الأحد 19 مايو، عقب مباحثات الصفدي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقال الصفدي: "الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب دولة الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها".

وبحث الوزيران التطورات في منطقة الخليج العربي التي يشكل أمنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الوزيران على "ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية وعلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يفرض أن تقوم العلاقات الإقليمية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدين "استمرار التنسيق والتشاور إزاء الأوضاع في المنطقة وسبل حل الأزمات التي تواجها بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية".