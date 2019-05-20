ترامب يحذر إيران: إذا أردت الحرب فستكون النهاية الرسمية لك!

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إيران من تهديد الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة له، على موقع التواصل الإجتماعي “توتير”، إذا كانت إيران تريد القتال، فستكون النهاية الرسمية لها”.
ويشار إلى حدة التوتر بين البلدين ارتفعت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الإيراني، حسن الروحاني، تعليق بلاده بعض التزاماتها، طبقا لاتفاق النووي، الذي أبرمته مع مجموعة (1+5 )، وما تلاه من ردود فعل أمريكية على هذه الخطوة.
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