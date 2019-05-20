حصيلة حادثة أشقار بطنجة ترتفع من جديد..ثلاثة قتلى!

ساعات قليلة بعد تشييع جثامين الضحيتين الأولى والثانية، ارتفعت، قبل قليل حصيلة ضحايا الحادثة المروعة، التي وقعت بطريق أشقار، إلى 3 قتلى، بعدما صدمت سيارة مسرعة 5 دراجين كانوا في جولة سياحية بطنجة.

وفارق الضحية الأول الحياة، أمس السبت، متأثرا بجراحه، قبل أن تلفظ الضحية الثانية أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، صباح اليوم، حيث تم تشييعهما في جنازة مهيبة إلى مثواهما الأخير بمدينة الفنيدق.

الضحية الثالثة، فارق الحياة هو الآخر في ذات المستشفى، حيث كان تحت العناية المركزة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة تشهد في الأونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث السير، وهو ما جعل العديد من متابعي الشأن المحلي يدقون ناقوس الخطر.