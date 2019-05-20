الجعواني يكشف عن تشكيلة بركان بنهائي كأس”الكاف” أمام الزمالك

أجواء حماسية تلك التي يشهدها الملعب البلدي بمدينة بركان، مساء اليوم الأحد، تأهباً لذهاب نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بين النهضة المحلية والزمالك، والتي ستنطلق بداية من الساعة العاشرة مساءً.

الإطار الوطني اختار الاحتفاظ بالعناصر الأساسية التي شكلة الدعامة الأساسية، في لقاء نصف النهائي أمام الصفاقسي التونسي، وفيما يلي الأسماء كاملة:

عبدالعلي المحمدي

عمر النمساوي

سهيل إيشو

يوسوفا دايو

إسماعيل المقدم

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بكر الهيلالي

سمير ويدار

أمين الكاس

لابا كودجو

محمد فرحان

حمدي لعشير