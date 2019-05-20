الان تتابع البحرين: اكتشاف شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي يدار أغلبها من إيران وقطر والعراق ودول أوروبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين، اكتشاف شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني يدار أغلبها من إيران وقطر والعراق ودول أوروبية. وأضاف بيان للداخلية البحرينية، أن الشبكة تدار أيضا من شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.

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