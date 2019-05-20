شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: إذا أرادت إيران القتال فستكون نهايتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تصريحات الملالي في إيران التي تهدد المصالح الأمريكية في منطقة الخليج، بالقول: «لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبداً». وأضاف في تغريدة نشرها اليوم (الأحد) على حسابه في تويتر «إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها».

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تصريحات الملالي في إيران التي تهدد المصالح الأمريكية في منطقة الخليج، بالقول: «لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبداً». وأضاف في تغريدة نشرها اليوم (الأحد) على حسابه في تويتر «إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها».

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