كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وجود مواد مثيرة للانتباه في دقيق يباع في الأسواق المغربية.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه مع “اليوم24″، إن الجمعية توصلت بشكايات، قبل أيام، من طرف المواطنين تفيد بوجود مواد غريبة يحتويها دقيق، يوجد بكثرة في الأسواق المغربية.
وأكد الخراطي أن الجمعية تأكدت من وجود هذه المواد، واصفا إياها بـ” بالغريبة”، يحتويها الدقيق، وتبقى عالقة في الغربال لا تذوب أبدا.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن هذه المواد تثير التساؤلات، لاسيما أن الدقيق يستهلك، وغير منتهي الصلاحية، ما أثار تخوف المواطنين.
وأشار بوعزة الخراطي إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك راسلت “أونسا” بخصوص هذا الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر مواد “غريبة” في دقيق يباع في الأسواق المغربية..حماية المستهلك تؤكد وتراسل “أونسا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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