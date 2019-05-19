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حجت حشود غفيرة إلى مدينة الفنيدق، اليوم الأحد، لحضور مراسم دفن، الشابين اللذان لقيا مصرعهما مساء أمس، بمنطقة أشقار في طنجة، وذلك بحضور عدد من أفراد عائلتهما وأقاربهما.
وأقيمت صلاة الجنازة عصرا بأحد المساجد في المدينة، حيث تم تشييع الفقيدين ياسين الصبيحي ويوسف حجاج، إلى مثواهما الأخير بمقبرة سيدي بوغابة.
أحواء الحزن والألم، لم تمنع الحاضرين من التنديد بمآسي حرب الطرق، ودعوات إلى وقف النزيف.
تجدر الإشارة إلى أن الضحيتين، كانا في جولة سياحية رفقة أصدقائهما على متن دراجات نارية، قبل أن تتحول الجولة إلى حادثة سير مميتة، عندما صدمتهما سيارة مسرعة، ما تسبب في مصرعهما.
كانت هذه تفاصيل خبر جنازة حاشدة لضحيتي حرب الطرق بطنجة…الآلاف قادوا الراحلين إلى مثواهما الأخير بشعار “أوقفوا النزيف”!-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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