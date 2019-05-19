نهائي كأس “الكاف”..هذه تشكيلة الزمالك أمام نهضة بركان

كشف كريستيان جروس، مدرب فريق نادي الزمالك المصري، قبل قليل، التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة ذهاب نهائي مسابقة كأس “الكاف”، أمام نهضة بركان بداية من الساعة العاشرة مساءً، بالملعب البلدي.
ويدخل ممثل الكرة المصرية، بالحارس البديل عمر صلاح، بعد توقيف محمود عبد الحميد، في مباراة النجم الساحلي التونسي لتلقيه البطاقة الحمراء.
في حين يغيب خالد بوطيب للإصابة، في حين قرر المدرب الاحتفاظ بالدولي المغربي حميد أحداد في دكة البدلاء، لتأتي القائمة كالاتي:
عمر صلاح- محمد عبد الغني- حمدي النقاز- عبد الله جمعة- محمود علاء- محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم – طارق حامد- يوسف إبراهيم أ حسن- أحمد سيد زيزو- عمر السعيد.
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