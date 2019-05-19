الكوميدي الراضي يبرر تصويره للشرطي أثناء اعتدائه عليه: فعلت ذلك دفاعا عن نفسي ولإثبات ما تعرضت إليه

برر الكوميدي المغربي أمين الراضي، اليوم الأحد، تصويره للشرطي الذي اعتدى عليه، بأنه حاول توثيق الواقعة، للدفاع عن نفسه في مواجهة الظلم الذي تعرض له.

ورد الراضي على منتقدي تصويره للشرطي، الذين اعتبروا ذلك استفزازا له بالقول: “لقد استعملت هاتفي لهدف واحد هو الدفاع عن نفسي وإثبات ماكنت ضحيته من اعتداء”.

ونشر الراضي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، تدوينة كتب فيها: “شكرا على رسائلكم ودعمكم..تحية لكل الأشخاص الذين كانوا ضحية الظلم ولم يستطيعوا الحصول على حقهم كونهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك”.

ووجه الراضي رسالة لرجال الشرطة إذ كتب: “تحية احترام لجميع الشرطيين الذين يؤدون عملهم كما يجب”.

هذا، وتعرض الراضي، أمس السبت، لاعتداء لفظي وجسدي من طرف رجل شرطة بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، ووثق ذلك ببث مباشر على حسابه ب”الفايسبوك”، قبل أن تتفاعل معه مديرية الحموشي بفتح تحقيق في الواقعة.