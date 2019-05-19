القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "إذا أرادت إيران الحرب فإنها ستكون نهايتها الرسمية، ولن تستطيع تهديد الولايات المتحدة مجددا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إذا أرادت إيران الحرب... فستكون نهايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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