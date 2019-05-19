انخفاض بورصة دبي والسعودية واستقرار قطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت بورصة دبي انخفاضًا، اليوم الأحد، تحت ضغط خسائر أسهم العقارات والبنوك، مع تباين أسواق الأسهم الخليجية، وذلك في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية، وهو ما أثر سلبا على ثقة المستثمرين.
وقد انخفض مؤشر سوق دبي 2.2 في المئة، مع تراجع سهم إعمار العقارية ذي الثقل في السوق 3.1 في المئة، بينما انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 2.3 في المئة، ونزل سهم بنك دبي الإسلامي 1.6 في المئة.
بالإضافة إلى الخسائر التي سجلتها الإمارات، هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 في المئة.
وصرّح مسؤول سعودي، يوم الأحد، أن المملكة تريد تجنب نشوب حرب لكنها مستعدة للرد "بكل قوة وحزم".
وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.1 في المئة، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 2.3 في المئة، وسهم جبل عمر 3.6 في المئة، وسهم بنك الرياض 1.8 في المئة.
ولكن المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفع 0.3 في المئة، متعافيا من خسائره المبكرة. وتلقت السوق دعما من صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 في المئة، وسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات واحد في المئة.
وقد أغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا، إذ وازن هبوط معظم الأسهم صعود سهم "مسيعيد للبتروكيماويات" 4.5 في المئة، وسهم قطر للتأمين 1.3 في المئة. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في المنطقة، 0.3 في المئة.
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