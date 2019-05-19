الجزيرة تتخذ إجراءات ضد موظفين بسبب شريط مصور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت قناة "الجزيرة"، اليوم الأحد، إنها "اتخذت إجراءات إدارية تأديبية بحق اثنين من صحافييها أنتجا مقطعاً مصوراً عن الهولوكوست"، وأثرها في الصراع الفلسطينيّ الصهيونيّ؛ الأمر الّذي أثار غضب إسرائيل، وتمثّل ذلك في بيان صدر عن وزارة خارجيّتها، وصف الفيديو بـ"الكاذب" و"المعادي للساميّة"، وأنّه حاول "الإقلال من هول المحرقة". وادعت الجزيرة أنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية لشبكة الجزيرة الإعلامية" ولذلك قررت اتخاذ إجراءات ضد الصحافيين الذين أنتجوه.

وقد حذفت قناة "AJ+" التابعة "لشبكة الجزيرة الإعلاميّة" الفيديو المذكور، الذي قدمته الصحفية منى حوا، والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة، وفق ما أعلنت الشبكة في بيان، اليوم الأحد.

وقال المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة، ياسر بشر، إنّ "المقطع المصوّر تضمن إساءة واضحة، وأن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية". ونقل موقع "العربي الجديد" أن بشر أعلن في رسالة داخلية للموظفين في الشبكة عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزّز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة".

ومن جهة أخرى، استنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اتخاذ الشبكة إجراءات ضد الصحافيين، ونشر الجزيرة لخبر الاعتذار فقط باللغة الإنجليزية، وأسموا ذلك "إرضاء للوبيات واشنطن".



وعلّقت مديرة قنوات AJ+، ديمة الخطيب، قائلة إنه "تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التحريري اللازم"، وفق ما نقلته العربي الجديد. وقالت إنه تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر "لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان".

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وأضاف المستخدم إبراهيم أن هذه ليست المرة الأولى التي لا ينقل بها AJ+ معلومات دقيقة، ولكن رد الفعل كان مغايرًا تماما عن رد فعلهم هذه المرة:

وقالت الشبكة إن ميثاقها المهني ينصّ على "التمسك بالقيم الصحافية، من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع، دون تغليب الاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية، والتعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم وخصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين وغير منحاز عنها".

وكتب المغرد إسلام عقل عن الفيديو المحذوف أنه "محتوى جيد قدمته الصحفية منى حوى عن مبالغة الصهاينة في واقعة الهولوكوست و تحويله لورقة ابتزاز لكثير من الحكومات" وأضاف إن "العدو الصهيوني يرفض هذا المحتوى الذي تنسف به الشبكة كثيرًا من أكاذيبهم". وقال مستغربًا إن "الجزيرة تعاقب الصحفيين على هذا الجهد المقدم وتوقفهما عن العمل!":

وقال المستخدم علاء على "تويتر" إن الجزيرة خضعت لضغط من اللوبي الصهيوني، بعد أن ذكر فيديو الجزيرة "استغلال إسرائيل للهولوكوست لتحقق أهدافها":