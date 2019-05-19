شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترمب: الحرب ستكون النهاية الرسمية لإيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا أرادت إيران الحرب فهذه ستكون نهايتها رسميا. Advertisements وحذر الرئيس الأميركي في تغريده له على تويتر النظام الإيراني من عواقب تهديدهم للولايات المتحدة قائلاً ” لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا “.

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