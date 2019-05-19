مكتب عبد المهدي: سقوط الصاروخ على المنطقة الخضراء لايؤثر عل افتتاحها

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "سقوط الصاروخ اليوم عل المنطقة الخضراء ببغداد، لايؤثر على افتتاحها".

واضاف البياتي ان "المنطقة ستفتتح خلال ايام، ٢٤ ساعة للمواطن"، مشيرا الى "اننا ماضون برفع كل الكتل من بغداد، بحسب ما وعد به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".



وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.