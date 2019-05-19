وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "سقوط الصاروخ اليوم عل المنطقة الخضراء ببغداد، لايؤثر على افتتاحها".
واضاف البياتي ان "المنطقة ستفتتح خلال ايام، ٢٤ ساعة للمواطن"، مشيرا الى "اننا ماضون برفع كل الكتل من بغداد، بحسب ما وعد به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.
واضاف البياتي ان "المنطقة ستفتتح خلال ايام، ٢٤ ساعة للمواطن"، مشيرا الى "اننا ماضون برفع كل الكتل من بغداد، بحسب ما وعد به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب عبد المهدي: سقوط الصاروخ على المنطقة الخضراء لايؤثر عل افتتاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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