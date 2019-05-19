العراق يدين حادث الانفجار الذي استهدف حافلة لنقل السياح بمصر

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العراق يعرب عن إدانته لحادث الانفجار الذي استهدف حافلة لنقل السياح قرب الأهرام في مصر، والذي أسفر عن إصابة العديد من السياح".وجدد الصحاف استنكاره لـ"هذا الحادث خسائر بالأرواح"، داعيا الى "أهمّية مُواجَهة الإرهاب، والقصاص لكلِّ من تُسوِّل له نفسه تهديد أمن الشُعُوب، وإقلاق استقرارهم، وتعريض أرواح الآمنين، ومُمتلكاتهم للخطر".

وأسفر انفجار استهدف حافلة سياح عن جرح 17 شخصا على الأقل قرب الأهرامات في القاهرة، ووفق لمصادر صحفية فإن الحافلة كانت تقل سياحا من جنوب أفريقيا.

