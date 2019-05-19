عبد المهدي يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الملفات الامنية والخدمية في المحافظة ودعم الحكومة الاتحادية للحكومة المحلية في النجف ودعم مشاريع الخدمية في المدينة القديمة ومشاريع العتبة العلوية المقدسة والتي تقدم خدمات للزائرين".واضاف الياسري ان "عبد المهدي اوعدنا بأكمال كافة المشاريع المتوقفة في المحافظة خلال السنوات الماضية ومنها المستشفى الالماني وتأهيل بحر النجف"، مشيرا الى انه "سيتم كذلك تعزيز ودعم القطاع الأمني في المحافظة كون النجف الاشرف تمثل واقع خاص بوجود مرقد الامام أمير المؤمنين عليه السلام ومعالمها الدينية والتأريخية المتنوعة".

وتقدم الياسري "بمقترح لرئيس الوزراء بعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة النجف الاشرف للوقوف ميدانيا على اعمال المحافظة واحتياجاتها من المشاريع المختلفة لاسيما الخدمية والعمرانية والصحية والزراعية"، موضحا ان "عبد المهدي استجاب للمقترح".

