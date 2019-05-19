رئيس مجلس النجف: انتخاب قائد جديد للشرطة ليس ردة فعل

واضاف الجبوري ان "مجلس المحافظة قد انتخب قبل حواليستين يوما قائداً جديداً للمحافظة، ولكن لم تتم الموافقة عليه من قبل وزير الداخلية".
وتابع "بناءاً على ذلك فقد طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترشيح ثلاثة اسماء جديدة لانتخاب قائد جديد لشرطة المحافظة".
وعقد مجلس محافظة النجف جلسته، اليوم بحضور 27 عضوا، وصوت 20 عضوا على انتخاب فائق آل فرعون قائدا لشرطة المحافظة.
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