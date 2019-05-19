انتهاء تظاهرة التيار الصدري في ساحة التحرير وسط بغداد

وانطلقت التظاهرة الداعية الى تاييد السيد الصدر في حربه على الفساد على حد تعبير مكتبه، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت بغداد.
وأكد مدير مكتب الصدر وعضو اللجنة التنسيسقة للتظاهرة ابراهيم الجابري، في كلمة القاها إنه "لايسكت صوت الحق مادام هناك قائد عراقي اسمه مقتدى الصدر" ، متسائلا "هل يستطيع زعيم في العالم فعل مثل مافعل مقتدى الصدر".
واشار في كلمته الى أن "هذه الوقفة وقفة شجاعة في كل محافظات العراق كي نقول للزعيم العراقي سر ياابا هاشم وكل الشعب العراقي معك"، على حد تعبيره.
كما اشار الجابري الى أن "الصدر يريد من رئيس الوزراء الشجاعة، ويريد حكومة حقيقية تخدم كل ابناء الشعب العراقي".
وقطعت القوات الامنية قطعت الطريق من شارع السعدون باتجاه ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد وبالعكس، كما انتشرت بكثافة في مناطق وسط العاصمة وقرب المنطقة الخضراء.
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