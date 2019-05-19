القوات الامنية تقطع طرقا مهمة وسط بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية قطعت الطريق من شارع السعدون باتجاه ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد وبالعكس"، مبينا أنه "تم أيضا قطع الطريق باتجاه جسر الجمهورية".

واضاف المصدر، أن "القوات الامنية تنتشر بكثافة في مناطق وسط العاصمة وقرب المنطقة الخضراء".



وتأتي هذه الاجراءات بالتزامن مع انطلاق التظاهرة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد، بالاضافة الى حادثة سقوط صاروخ قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة.