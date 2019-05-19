ترامب: إذا اختارت إيران الحرب فستكون هذه نهايتها

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

حذر الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم، إيران من تهديد الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن إيران إذا اختارت الحرب ستكون نهايتها .

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” : إذا كانت إيران تريد الحرب ، فستكون هذه هي النهاية الفعلية لها.

وأضاف : ننصحها لا تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى!