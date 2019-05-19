الان تتابع ترامب: إذا اختارت إيران الحرب فستكون هذه نهايتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
حذر الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم، إيران من تهديد الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن إيران إذا اختارت الحرب ستكون نهايتها .
وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” : إذا كانت إيران تريد الحرب ، فستكون هذه هي النهاية الفعلية لها.
وأضاف : ننصحها لا تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى!
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