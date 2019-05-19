واشنطن: يجب على الحوثيين إيقاف الهجمات بالطائرات المسيّرة على مواطينهم وجيرانهم

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، خلال اجتماع مجلس الأمن حول اليمن في كلّ مرة كان يحصل فيها تقدّم بارز في اجتماعات مجلس الأمن، يتمّ بعدها المماطلة من قبل الحوثيين لدى مغادرتنا لهذه القاعة. لقد تكرّر هذا المشهد كثيراً، من هنا نعرب عن إصرارنا لإنهاء هذا الموضوع اليوم.

وتابع: يجب على الحوثيين إيقاف الهجمات بالطائرات المسيّرة على مواطينهم وجيرانهم. الهجمات التي طالت البنى التحتية هذا الأسبوع هي دليل على عدم وجود الاستقرار. الحوثيون لم يطوروا الصواريخ الباليسيتة بعيدة المدى والطائرات المسيرة بمفردهم.

وقال: دعمنا ثابت للمبعوث الخاص من الأمين العام إلى اليمن وللجنرال لوليسغارد. فهم يعملون مع الموظفين والمجتمع الدولي الإنساني لمساعدة الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع وإنقاذ حياة اليمنيين.