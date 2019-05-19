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إسرائيل تعتقل ناشطين فلسطينيين

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جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أمين سر حركة «فتح» في البلدة القديمة ناصر قوس، والناشطين المقدسيين نياز وساجد السلايمة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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