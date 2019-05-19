شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل ناشطين فلسطينيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أمين سر حركة «فتح» في البلدة القديمة ناصر قوس، والناشطين المقدسيين نياز وساجد السلايمة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أمين سر حركة «فتح» في البلدة القديمة ناصر قوس، والناشطين المقدسيين نياز وساجد السلايمة.

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