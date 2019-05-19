شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب يمني بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد القمة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

رحبت الجمهورية اليمنية بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م، للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، في ظل التهديدات الإيرانية، وأذرعها المتمثلة في قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالهجوم على محطتي ضخ نفط في المملكة، والأعمال التخريبية التي تعرضت لها سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم (الأحد) بيان لوزارة الخارجية اليمنية، يؤكد دعم اليمن وتضامنه التام والدائم للخطوات التي تتخذها المملكة كافة، والجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية المشتركة.