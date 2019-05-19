شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. توقيف 15 متهماً بقتل المعتصمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن المجلس العسكري في السودان، أنه تم توقيف 15 متهما في إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر اليوم (الأحد)، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس للتحقيق في حادثة الهجوم على المعتصمين.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، قد أعلن أمس (السبت) القبض على عناصر يتهمها بإطلاق النار على معتصمين قرب مقر قيادة الجيش بالخرطوم.