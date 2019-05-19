شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. توقيف 15 متهماً بقتل المعتصمين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلن المجلس العسكري في السودان، أنه تم توقيف 15 متهما في إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر اليوم (الأحد)، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس للتحقيق في حادثة الهجوم على المعتصمين.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، قد أعلن أمس (السبت) القبض على عناصر يتهمها بإطلاق النار على معتصمين قرب مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. توقيف 15 متهماً بقتل المعتصمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.