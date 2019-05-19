شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مؤتمر اقتصادي لدعم الفلسطينيين في يونيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

ذكر البيت الأبيض اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة ستعقد «ورشة عمل» اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترمب المقبلة للسلام في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال، للمساعدة في الشروع في الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأمريكية.