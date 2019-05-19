شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يهز العاصمة العراقية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (بغداد)وقع انفجار قوي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم (الأحد).
وأفاد بيان مقتضب صادر عن خلية الإعلام الأمني، بأن الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان ومقار عدد من السفارات العربية والأجنبية لم يسفرعن خسائر بشرية.
من جهته قال الجيش العراقي إن الانفجار ناجم عن صاروخ اطلق على المنطقة الخضراء لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وذكر الجيش في بيان أن الصاروخ سقط في قلب المنطقة الخضراء دون أن يسبب أي خسائر، مشيراً إلى أنه سينشر مزيداً من التفاصيل في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يهز العاصمة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.