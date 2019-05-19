شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يهز العاصمة العراقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (بغداد)

وقع انفجار قوي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم (الأحد).

وأفاد بيان مقتضب صادر عن خلية الإعلام الأمني، بأن الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء التي تضم البرلمان ومقار عدد من السفارات العربية والأجنبية لم يسفرعن خسائر بشرية.

من جهته قال الجيش العراقي إن الانفجار ناجم عن صاروخ اطلق على المنطقة الخضراء لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وذكر الجيش في بيان أن الصاروخ سقط في قلب المنطقة الخضراء دون أن يسبب أي خسائر، مشيراً إلى أنه سينشر مزيداً من التفاصيل في وقت لاحق.