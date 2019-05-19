أبوظبي تحتضن المنتدى العربي الصيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد مسؤولو الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماعا برئاسة السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون السياسة الدولية أمس، مع وفد من وزارة الخارجية الصينية برئاسة السفير لي تشنجون، السفير المسؤول عن شؤون منتدى التعاون العربي الصيني بوزارة الخارجية الصينية.

وأوضح مدير إدارة آسيا وأستراليا بالجامعة العربية محمد بن صديق، أن الاجتماع يعقد في إطار التنسيق والتحضير للدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي التي ستعقد في أبوظبي يومي 17 و18 يونيو المقبلين.