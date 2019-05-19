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17 مصابا في انفجار بالقرب من المتحف المصري

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيب 17 شخصا، بينهم 7 سائحين من دولة جنوب أفريقيا، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط المتحف المصري الكبير غرب القاهرة.

وقالت مصادر أمنية «إن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية بميدان الرماية، في منطقة هضبة الأهرام بالجيزة، وأغلب المصابين خرجوا بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم، وكانت الحافلة تقل 25 سائحا من جنوب أفريقيا، ونقل المصابون إلى مستشفى الهرم القريب من الموقع للعلاج من إصابات نجمت عن تهشم زجاج الحافلة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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