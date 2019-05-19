17 مصابا في انفجار بالقرب من المتحف المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيب 17 شخصا، بينهم 7 سائحين من دولة جنوب أفريقيا، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط المتحف المصري الكبير غرب القاهرة.

وقالت مصادر أمنية «إن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية بميدان الرماية، في منطقة هضبة الأهرام بالجيزة، وأغلب المصابين خرجوا بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم، وكانت الحافلة تقل 25 سائحا من جنوب أفريقيا، ونقل المصابون إلى مستشفى الهرم القريب من الموقع للعلاج من إصابات نجمت عن تهشم زجاج الحافلة».