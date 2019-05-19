اتهام النظام السوري باستخدام سلاح كيميائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

اتهمت فصائل المعارضة السورية أمس قوات النظام السوري بقصف منطقة كبينة في ريف اللاذقية الشمالي بسلاح كيميائي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر «خلال 48 ساعة الماضية قصفت القوات الحكومية محور كبينة بريف اللاذقية بأكثر من 500 قذيفة صاروخية ومدفعية وبراميل متفجرة ولم تستطع التقدم، وقامت اليوم بقصف المنطقة بغاز الكلور».

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وأضاف القائد العسكري «بعد القصف بغاز الكلور بنحو ساعة بدأت القوات الحكومية ومقاتلون من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني عملية اقتحام لمحور كبينة الاستراتيجي».

وأشار إلى أن محاور تقدم القوات الحكومية تشهد أعنف المعارك حاليا حيث أطلقت القوات الحكومية عشرات الصواريخ، لافتا إلى تدمير ثلاث سيارات ومقتل وجرح أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية والإيرانية.

وأكد القائد أن «القوات الحكومية فشلت أكثر من 10 مرات في التقدم والسيطرة على منطقة كبينة والتي تعد منطقة استراتيجية مهمة تمكنها من رصد ناري المنطقة الممتدة من جسر الشغور في ريف إدلب وصولا إلى سهل الغاب في ريف حماة.

من جانبه أشار الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر النقيب ناجي مصطفى إلى مقتل تسعة عناصر من القوات الحكومية جراء تدمير سيارة عسكرية بصاروخ كورنيت على جبهة الحويز، إضافة إلى تدمير دبابة ومقتل طاقمها.