التحالف يكبد الانقلابيين خسائر فادحة بـ 4 غارات نوعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فرضت قوات الجيش الوطني المسنودة بغطاء كثيف لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، سيطرتها على مناطق وقرى الحمراء والهلة والحضن والحقف وجبل الحضن، التابعة لمديرية مستبأ في محافظة حجة.

وأكد المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة، أن قوات لواء الفرسان بالمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش الوطني شنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي، أدى إلى تحرير قرى الحمراء والهلة والحضن والحقف وجبل الحضن، جنوب غرب مديرية مستبأ، وشنت مقاتلات التحالف 4 غارات، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، بمنطقة البداح بمديرية عبس، سقطت فيها قيادات حوثية ميدانية، كما استهدفت الغارات منطقتي سليم والعلله الواقعتين شمال مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، قتل فيها القياديان الحوثيان إبراهيم صالح العنسي ومحمد السنحاني.

وأفشلت القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الشعبية أمس، محاولات تسلل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه مناطق الريبي بحجر، في محاولة يائسة لاستعادة مواقعها التي خسرتها خلال اليومين الماضيين، وسط تحشيدات حوثية باتجاهات مختلفة في جبهتي قعطبة ومريس وحجر.

وأكد رئيس أركان حرب محور إب قائد جبهة الضالع - إب العميد عبدالله مزاحم، أن مدينة قعطبة أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار بعد تطهيرها من الميليشيات الانقلابية، وما حققه الجيش أمس الأول كان إنجازا عظيما بتحريرها بالكامل وتمشيطها من الميليشيات الإرهابية.

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وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من تحرير وتطهير نقيل الشيم وقرية قردح وجبل الوعل الذي يعد آخر معاقل الحوثي في مريس وقريتي القوز وحمر، ويواصل الجيش التقدم باتجاه الفاخر، بعد أن تمكن من تحرير «جبل صامح» الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية، كونه يمتد من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة، ويطل على عدد من القرى والمناطق المحيطة به.

وزادت وتيرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عمليات حفر الخنادق حول مطار الحديدة والمنشآت الحكومية، وزرع الألغام والدفع بتعزيزات إلى مدينة الحديدة، غرب اليمن، بعد الإحاطة الباهتة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيت إلى مجلس الأمن الدولي.

واتهمت مصادر في القوات المشتركة الحوثيين بنشر آليات، من بينها دبابة وسط حي الربصة بمحاذاة الكورنيش، فضلا عن استحداث نقاط وتمركزات في الأحياء المقابلة للكورنيش والميناء، ونصب مضادات للطيران على أسطح بعض المباني.

مشاهدات يمنية