وجبات إفطار سعودية جاهزة للمرضى والمحتاجين والنازحين باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

وامتدت أيدي الخير السعودية إلى أغلب المحافظات اليمنية، ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني، للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

ووزع المركز السلال الغذائية في الصومال، حيث وزع المركز 1,000 سلة غذائية في مدينة بيدواء بالصومال، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز، لدعم الأمن الغذائي في الصومال الشقيق.

سلال غذائية وزعت خلال آخر 24 ساعة

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486 سلة غذائية على النازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في حضر موت.

1,530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى وعابري السبيل في الضالع.

1,326 وجبة إفطار رمضانية جاهزة لنازحي مديرية أرحب ونازحي مديرية همدان ونازحي مديرية حرز.

400 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مديرية خور مكسر، استفاد منها 2,400 فرد.

1,632 وجبة إفطار على المرضى في المستشفيات وعابري السبيل وعمال الخدمات والنازحين في مأرب.

1,224وجبة إفطار للنازحين وعابري السبيل وعمال خدمات والنقاط الأمنية والسجون في زنجبار وخنفر وجعار.