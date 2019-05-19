هدية خادم الحرمين من التمور تستهدف أكثر من 25 دولة حول العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض أمس، شحنة من التمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين عبر رحلات مجدولة بالتنسيق مع الخطوط السعودية، لتغطية برامج تفطير الصائمين لأكثر من 25 دولة حول العالم.

وتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ المشروع، بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، ومدير الإدارة العامة للملحقيات الدينية والبرامج الموسمية بالوزارة محمد العريفي، والرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالخطوط السعودية عبدالرحمن المبارك.

ورفع الدكتور عبدالله الصامل أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور تأتي امتدادا لما توليه قيادة المملكة من عناية بكل ما يعمق الصلات ويعزز روابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين.

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وقال «إننا في وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ نتشرف بالعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنفيذ كل ما يخدم الإسلام والمسلمين في العالم، ومن ذلك تنفيذ مثل هذه المشاريع الخيرة التي تتعاهد بها قيادتنا الرشيدة أشقاءها وتتلمس حاجاتهم في شهر الخير والعطاء»، مشيرا إلى أن غالبية المسلمين يحرصون على تناول التمر عند الإفطار عملا بسنة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام.

وأوضح أن اللجان تعمل على مدار الساعة على تنفيذ وتوزيع هذه الهدية، بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز التابعة للوزارة بالخارج، كما جندت الوزارة طاقاتها وكوادرها لتصل إلى أكبر شريحة من المسلمين، حيث نستهدف من خلال هذه الشحنة وما سبقها من شحنات أكثر من مليون صائم في 25 دولة حول العالم.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالخطوط السعودية عبدالرحمن المبارك، «هدية خادم الحرمين الشريفين تقدمها المملكة على مر السنين لخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم»، مؤكدا أن هذه المبادرات اعتادت عليها السعودية، استكمالا للجهود التي تبذل في مختلف المجالات الإنسانية، مضيفا أن الخطوط السعودية للشحن شركاء استراتيجيون في المجال اللوجستي فيما يتعلق بتوزيع التمور، بالإضافة إلى نقل المصاحف والكثير من المبادرات المباركة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وقال «نحرص أشد الحرص على إيصال المعونات، وإيصال هدايا خادم الحرمين الشريفين من تمور وغيرها في وقت قياسي في أفضل جودة ممكنة على المستوى اللوجستي».