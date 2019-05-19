30 % معدل الرضا عن ماكرون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع معدل الرضا عن أداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 30% خلال مايو الحالي، في أفضل معدل له منذ الصيف الماضي، وفقا لاستطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام.

وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» اليومية أمس أن مستوى تأييد ماكرون زاد بنسبة نقطة مئوية واحدة عن أبريل، لكن حوالي اثنين من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع غير راضين عن أدائه كرئيس.

وبعد عامين من انتخابه في عام 2017، نال ماكرون تأييدا أكبر مما حصل عليه الرئيس السابق فرانسوا أولاند في الفترة نفسها من ولايته.