السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستطرح «عرضا جديدا وجريئا» على أعضاء البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وذلك خلال محاولتها مرة أخرى للفوز بأغلبية في البرلمان لصالح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأعربت رئيسة الوزراء المحافظة في مقال لها بصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في عددها الصادر أمس، عن تفاؤلها بأن أعضاء البرلمان سيدعمون اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي في المرة الرابعة التي تطلب فيها التصويت.
كانت هذه تفاصيل خبر ماي تطرح عرضا جريئا للخروج الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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