مبارك: هددت نتنياهو بالحرب عندما طلب الحصول على جزء من سيناء

عبر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عن رأيه فيما تسمى "صفقة القرن" وتداعياته على القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها، معتبرا أن الأمور تسير بطريقة غير مطمئنة.
وقال مبارك في حوار أجرته معه الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ونشرت نصها كاملا جريدة الأنباء، أن صفقة القرن مجرد كلام جرايد وتسريبات غبر مؤكدة حتى الآن، لكن هناك مقدمات غير مطمئنة.
وعن هذه المقدمات قال مبارك: نقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلان إسرائيل ضم الجولان واعتراف أمريكا بذلك وكمان التوسع المستمر في المستوطنات في الأراضي المحتلة.. ثانيا: نتنياهو أنا أعرفه جيدا.. وهو أيضا يعرفني...
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