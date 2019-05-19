السيسي يتناول الإفطار مع مواطنين: شعب عظيم بمختلف فئاته وطوائفه

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بتناول الافطار مع مجموعة من أبناء الوطن، الأحد، بمقر إقامته.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينه له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "سعدت بإفطاري اليوم بمجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعياً بواقعنا وأملاً بمستقبلنا وطموحاً يليق بعزائمنا".

وأضاف السيسي، أن هذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته، هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف حياة كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم.