أوساط الراي: باسيل يريد أن يظهر أن في الأمر له في المسار الحاسم للموازنة

رأت أوساط مطلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية أنه "لم يعد هناك مفرّ من التحرّي عن خلفيات عدم اكتمال نصاب الأرقام والإجراءات التي يُراد منها خفض ​العجز​ الى الناتج المحلي لنحو 8 في المئة واجتياز ما يشبه المرحلة التأهيلية للاستفادة من مخصصات مؤتمر "سيدر".

وأشارت إلى "اعتباراتٍ قد تكون تَداخَلَتْ وتشكّل عوامل فرْملتْ حتى الساعة إنجاز ​الموازنة​، وهي تقنية ويمثّلها استمرار البحث عن أبواب في النفقات والإيرادات توصل الى الهدف الرقم واحد المتمثل بخفض العجز بنحو ملياريْ ​دولار​ دفعة واحدة، تَهَيُّب ​الحكومة​ الفعلي من اتخاذ قراراتٍ ذات صلة خصوصاً برواتب العاملين في ​القطاع العام​ والمتقاعدين ومخصصاتهم وزيادة الحسومات وخفض تقديمات اجتماعية أو توحيدها، في غمرة الشارع المتحفز والذي يستعدّ غداً إلى يوم ​إضراب​ شامل دعت له ​هيئة التنسيق النقابية​ بالتوازي مع استمرار الإضراب القضائي والاعتصام المفتوح للعسكريين المتقاعدين ورغبة بعض الجهات وتحديداً رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تظهير وكأن الأمر لي في المسار الحاسم للموازنة إجراءات ووُجهةً اقتصادية، وهو ما بدأت قوى سياسية تعبّر عنه تلميحاً أو مباشرةً وسط تسريباتٍ عن امتعاض وزير المال ​علي حسن خليل​ من الورقة التي «دهمتْ» المناقشات وقدّمها باسيل بعد دزينة الجلسات الحكومية، بما فتح المداولات في ​مجلس الوزراء​ على ما يشبه عكاظيات من الأفكار والأفكار المضادة".