NBN: بشارة الأسمر تقدم باستقالته وهيئة مكتب الإتحاد ستبت بها غداً

أفادت قناة الـ"NBN" بأن رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ تقدم بإستقالته من رئاسة الإتحاد، مشيرة إلى أن هيئة مكتب الإتحاد ستبت بها غداً.

من جانبه، أكد عضو هيئة مكتب مجلس هيئة التنسيق جورج علم، في تصريح تلفزيوني، أن اجتماع غدا عند الـ ١١:٣٠ للبت بالاستقالة التي تقدم بها الاسمر.

تجدر الإشارة إلى أن معلومات صحافية كانت قد أشارت إلى أن هيئة مكتب المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام ستعقد اجتماعا طارئا ظهر غد الاثنين، برئاسة نائب الرئيس حسن فقيه.