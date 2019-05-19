جورج عطاالله لفادي سعد: المدارس لا بد منها لتعلمكم التربية والأخلاق

رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطاالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، قائلاً: "أوتسأل عن أي جيش نتكلم: هو الجيش الذي ذبحتموه وصفيتموه واغتلتم قياداته، هذا هو تاريخكم الذي يعرفه اللبنانيون جيدا، أما بخصوص المدارس فلا بد منها لتعلمكم التربية والأخلاق والوطنية".

وكان سعد سأل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الكورة "اننا جئنا من الجيش وليس من الميليشيات"، عن أي جيش يتكلمون؟ "الاول أتى من منزله الوالدي ووضع نصب عينيه هدفا واحدا وهو أن يكون صهرا لمن يؤمن له موقعا، والآخر نسي أنه أتى بالصدفة والحظ وبألفي صوت ويبدو أن علينا أن نذكّرهما دائما من أين وكيف وصلا وهناك من يحتاج ليس فقط إلى دروس في القواعد والأدب بل ايضا في التاريخ والجغرافيا، ناهيك عن الإملاء، كنا لننصحهم بالعودة الى المدرسة ولكن لسنا متأكدين أن في الإعادة إفادة".