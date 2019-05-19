سقوط 7 جرحى في إشكال بين أفراد من العشائر العربية في المرج

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "سقوط 7 جرحى نتيجة إشكال وقع بين افراد من ​العشائر​ العربية في منطقة الجراحية في نطاق بلدة المرج- ​البقاع الغربي​، تطور إلى استخدام الأسلحة النارية والعصي وأدوات حادة"، مشيرةً إلى أن "​قوى الأمن الداخلي​ و​أمن الدولة​ سيرتا دوريات في المنطقة، كما تدخلت وحدات من ​الجيش​، وتم توقيف أكثر من 15 شخصا، وإعادة الهدوء، مع استمرار حالة من الترقب والحذر".

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