توقيف سيدة ظهرت في فيديو وهي تسرق مجوهرات من محل في جبيل

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه بعد "تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر سيدة تقوم بسرقة مجوهرات من محل في جبيل بتاريخ 4/5/2019، وبعد الاستقصاءات والتحريات التى قامت بها شعبة المعلومات، تم تحديد هويتها وتوقيفها في العقيبة وهي (ك. ز) 1974 لبنانية حيث ضبطت بحوزتها المسروقات. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
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