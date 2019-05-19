أعلنت ​قوى الأمن الداخلي​ أنه بعد "تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر سيدة تقوم بسرقة مجوهرات من محل في جبيل بتاريخ 4/5/2019، وبعد الاستقصاءات والتحريات التى قامت بها شعبة المعلومات، تم تحديد هويتها وتوقيفها في ​العقيبة​ وهي (ك. ز) 1974 لبنانية حيث ضبطت بحوزتها المسروقات. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف سيدة ظهرت في فيديو وهي تسرق مجوهرات من محل في جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.