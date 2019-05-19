لفت السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​السعودية​ تُطالب ​المجتمع الدولي​ بتحمل مسؤوليته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسّلم الدوليين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البخاري: نُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء الممارسات الايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.