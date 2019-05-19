النشرة: سقوط جريح بحادث سير في بقسطا شرق صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بـ"وقوع ​حادث سير​ مروع في منطقة العراقي في بلدة بقسطا- شرق صيدا، حين اصطدمت ​سيارة​ بعامود كهربائي، فانقلبت على سيارة أخرى واستقرت على جنبها، ما ادى الى سقوط جريح"، مشيراً الى أنه "عمل ​الصليب الاحمر اللبناني​ على نقله الى احد ​مستشفيات​ المنطقة لامعالجة وحضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا".

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